Ozzy Osbourne in migliaia a Birmingham per il corteo funebre

(askanews) – Migliaia di persone hanno affollato le strade di Birmingham per dare l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal, che qui è nato e qui verrà sepolto, con una cerimonia privata. La voce dei Black Sabbath, prima di una lunghissima carriera artistica da solista, “il principe delle tenebre”, è morto il 22 luglio all’età di 76 anni, pochi giorni dopo un ultimo concerto proprio a Birmingham, in cui ha salutato il suo pubblico suonando con i Black Sabbath circondato dalle più grandi band metal del mondo, che hanno reso omaggio all’uomo che ha reso possibile la loro musica. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ozzy Osbourne, in migliaia a Birmingham per il corteo funebre

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne - migliaia - birmingham

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco: «Non sapevo fosse vero…»: l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video - C’è un momento rimasto leggendario nella carriera di Ozzy Osbourne, morto oggi a 76 anni. Nell’eredità del «Principe delle tenebre» non c’è solo la sua musica, ma forse soprattutto le sue folli performance sul palco.

È morto Ozzy Osbourne, addio al mito dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath: la beneficenza all’ultimo concerto e la malattia - È morto a 76 anni Ozzy Osbourne, poche settimane dopo la sua ultima esibizione in cui ha riunito i compagni della sua band, i Black Sabbath.

Il passaggio del feretro di Ozzy Osbourne per le vie di Birmingham. Migliaia di fan rendono omaggio al frontman dei Black Sabbath, morto il 22 luglio scorso a 76 anni. Il corteo si ferma al Black Sabbath Bridge e alla panchina dedicata alla band, diventati luog Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Ozzy Osbourne,leggenda dell’heavy metal scomparsa lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni,è stato un abbraccio collettivo nella sua Birmingham,dove migliaia di persone si sono riversate per rendere omaggio al frontman dei Black Sabbath. Vai su X

L’ultimo saluto a Ozzy Osbourne: oggi il corteo funebre a Birmingham; Birmingham saluta Ozzy Osbourne, in migliaia al corteo funebre; Video. GUARDA: Ozzy Osbourne onorato con una parata pubblica a Birmingham.

Birmingham saluta Ozzy Osbourne, in migliaia al corteo funebre - L'ultimo saluto alla leggenda dell'heavy metal Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio scorso a 76 anni, è arrivato da migliaia di persone nella sua Birmingham, fra musiche e applausi, in un corteo funebre ... Da msn.com

Ozzy Osbourne, in migliaia a Birmingham per l'ultimo saluto sulle note di 'Iron man' - In migliaia a Birmingham per l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne, l’iconica voce dei Black Sabbath, morto il 22 luglio scorso a 76 anni. Scrive msn.com