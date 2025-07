Ostia l’arte a servizio della causa palestinese | stop al genocidio

Oggi, 30 luglio 2025, al Teatro del Lido si è costituito il Presidio Poetico Permanente Pro Palestina, un momento importante accolto da un folto pubblico. Artisti del territorio e di fama internazionale, hanno voluto donare le proprie performance, un pezzo della loro anima, al pubblico presente, ma soprattutto al popolo palestinese vittima dell’atroce genocidio che lo sta spazzando via. Performance artistiche, un atto politico, il potere dell’arte come veicolo di informazione e denucia. Un atto politico, un invito deciso, profondo, al risveglio delle coscienze, un richiamo forte verso la coscienza pubblica affinché questa rialzi la testa, si aggrappi al diritto, chieda giustizia e soprattutto riesumi quella pietas che oggi sembra sepolta sotto un mucchio di macerie, come lo è Gaza in questo momento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

“Artists for Gaza”: la pagina Instagram ideata da Eleonora Sgaravatti trasforma l’arte in aiuto concreto per la popolazione palestinese - ‹ › 1 / 5. ‹ › 2 / 5. ‹ › 3 / 5. ‹ › 4 / 5. ‹ › 5 / 5. Le foto di Gaza prima e dopo la distruzione, montate su pvc con un ricamo di filo di lana.

