Ospiterà 10 mini alloggi e oltre 100 posti letto | sopralluogo del sindaco allo studentato di viale Farini

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha effettuato gioved√¨ mattina un sopralluogo insieme ai tecnici e alla presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi, per verificare lo stato dei lavori dello studentato che sorger√† in viale Farini. Terminati gli interventi di demolizione, si sta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

