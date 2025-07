Ospedale San Giovanni di Dio arriva il servizio doccia a letto per i pazienti non autosufficienti

Rientra nella cosiddetta “umanizzazione delle cure”. Arriva all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il servizio “doccia a letto” per i pazienti non autosufficienti dei reparti di Medicina Interna, Hospice, Anestesia e Rianimazione, Lungodegenza e Utic-Cardiologia. Una novitĂ che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ospedale - giovanni - arriva - servizio

Nel parco dell’ospedale Giovanni XXIII una giornata di solidarietà con le associazioni del CCM - Il Comitato Consultivo Misto (CCM) dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari promuove due giornate dedicate alla solidarietà e alla cittadinanza, la prima si è tenuta domenica 11 e la seconda si terrà domenica 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso il Parco dell’Ospedale.

Arrestato il medico e sindaco Giovanni Sgroi: avrebbe abusato di diversi pazienti in ospedale - I carabinieri di Milano hanno arrestato Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta D’Adda, nel Cremonese, con l’accusa di abusi su quattro pazienti.

Giornata mondiale senza tabacco: test e consulenze all’ospedale Papa Giovanni - GLI EVENTI. Ecco tutte le iniziative della Asst Papa Giovanni XXIII nelle varie sedi per promuovere una maggiore attenzione ai danni del fumo delle sigarette.

In Piemonte arriva un provvedimento unico in Italia: la gratuità dei mezzi pubblici per gli studenti universitari under 26 iscritti agli atenei regionali. A definirla «un nuovo welfare con potenzialità di diffusione nazionale» è la ministra dell’Università e della Ricerc Vai su Facebook

Ospedale San Giovanni di Dio, arriva il servizio doccia a letto per i pazienti non autosufficienti; Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-maxillo facciale, arriva il dottor Cosimo Russo; San Giovanni in Fiore: all’ospedale arriva la cardiologa.

All’ospedale di Agrigento arriva il servizio di doccia a letto per i pazienti non autosufficienti - L’ASP di Agrigento introduce ufficialmente, presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”, il nuovo servizio di “doccia a letto”, attivo nei reparti di Medicina Interna, Hospice, Anestesia e Ri ... Riporta grandangoloagrigento.it

Ospedali, con le ferie tagli a interventi rinviabili e ricoveri - «Raddoppio del personale a San Giovanni Bianco». Scrive ecodibergamo.it