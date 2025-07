Ospedale Perrino un progetto per migliorare accessibilità per persone disabili

BRINDISIB - Rendere l'ospedale Perrino maggiormente accessibile alle persone con disabilitĂ . Questo l'obiettivo dei lavori realizzati nell'ambito di un'intesa tra la direzione generale della Asl Brindisi e la garante per la tutela dei diritti dei disabili del Comune di Brindisi, Giuseppina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ladri in azione nell'ospedale Perrino: spariti soldi, documenti e abiti - BRINDISI – Soldi, documenti, anche indumenti. Si ruba di tutto, negli ultimi tempi, nell’ospedale Perrino di Brindisi.

Uomo viene accoltellato nell'ospedale "Perrino": altre due persone coinvolte - BRINDISI - Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, un uomo è stato accoltellato presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi.

