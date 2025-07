Ospedale De Gironcoli tossicodipendente in astinenza aggredisce i medici

P omeriggio da incubo al centro di medicina di base dell'ospedale De Gironcoli di Conegliano. Mercoledì 30 luglio un quarantenne epilettico e tossicodipendente è passato dal Serd al centro dei medici di base cercando più volte di farsi consegnare soldi e marijuana. Quando ha capito che non. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - gironcoli - tossicodipendente - medici

Ospedale De Gironcoli, tossicodipendente in astinenza aggredisce i medici; Aggressione ai medici, tossicodipendente li minaccia e loro si barricano. L'appello della mamma: «Anche io ho paura ma aiutatelo».

Non gli danno la droga, tossicodipendente dà in escandescenza: medici si barricano negli ambulatori - CONEGLIANO (TV) – Momenti di tensione ieri pomeriggio al centro di medicina di base De Gironcoli, in via Manin, dove i medici sono stati costretti a barricarsi negli ambulatori dopo le minacce di un u ... Come scrive nordest24.it

Aggressione ai medici, tossicodipendente li minaccia e loro si barricano. L'appello della mamma: «Anche io ho paura ma aiutatelo» - Medici asserragliati dentro al centro di medicina di base, al De Gironcoli, in via Manin a Conegliano. Segnala ilgazzettino.it