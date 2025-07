Osnato | Milano è diventata un luna park per ricchi va restituita al ceto medio Azione? Chi condivide il nostro programma è benvenuto

L’obiettivo è «restituire Milano ai milanesi», a quel ceto medio che è stato allontanato dalle politiche urbanistiche della sinistra, che hanno trasformato la città «in un grande luna park per ricchi signori che possono permettersi affitti a cifre iperboliche». Intervistato sulle pagine milanesi di Libero, il deputato di FdI e presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, già consigliere comunale, parla di Milano e di quello che si sta muovendo in vista delle comunali fissate per il 2027, ma proiettate al centro di un dibattito accelerato dall’inchiesta urbanistica. Osnato: «Milano va restituita al ceto medio». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Osnato: «Milano è diventata un luna park per ricchi, va restituita al ceto medio. Azione? Chi condivide il nostro programma è benvenuto»

In questa notizia si parla di: milano - luna - park - ricchi

Monza: la battaglia dei cittadini per difendere 25.000 mq di bosco dalla cementificazione #monza #cementificazione #milano #Disboscamento #cittadini Vai su Facebook

Le responsabilità politiche di Sala sulla casa sono un macigno per Milano. Più grave di eventuali risvolti penali; Anche i ricchi piangono, la crisi del modello socioeconomico di Milano; Fiera delle Palme 400+1.

Milano, una città per ricchi e super ricchi: in 10 anni sono cresciuti ... - Milano, una città per ricchi e super ricchi: in 10 anni sono cresciuti del 24% La città conta oggi 115. Segnala ilgiorno.it

Milano città per ricchi e super ricchi: in 10 anni cresciuti del 24% - 400 milionari e 82 miliardari e che nel corso di 10 anni ha visto un incremento di ricchi e super ricchi di circa il 98%. Da tg24.sky.it