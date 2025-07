Osimhen ufficiale al Galatasaray | al Napoli 75 milioni e il 10% sulla rivendita

Con una breve nota sul suo sito internet, il Napoli comunica che “è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen “. Il comunicato del Galatasaray. Contestualmente il Galatasaray ha annunciato a sua volta l’ingaggio di Osimhen  sui suoi profili social. “Il calciatore professionista Victor James Osimhen  è stato ceduto in seguito a un accordo raggiunto con il suo ex club, l’SSCN Napoli S.p.A. Come parte dell’accordo, verrĂ versato al club un corrispettivo netto di 75.000.000 di euro. Inoltre, il 10% del ricavato dalla futura cessione del giocatore sarĂ versato alla SSCN Napoli S. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Osimhen ufficiale al Galatasaray: al Napoli 75 milioni e il 10% sulla rivendita

