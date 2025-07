Osimhen sbarca a Istanbul | tifosi del Galatasaray in delirio

Victor Osimhen arriva a Istanbul accolto da una folla in delirio all’aeroporto. Cori, bandiere e fumogeni per il nuovo attaccante del Galatasaray. (X@ultrAslan). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen sbarca a Istanbul: tifosi del Galatasaray in delirio

In questa notizia si parla di: osimhen - istanbul - galatasaray - delirio

Da Osimhen e Icardi a Mou e Sané: il fascino di Istanbul rilancia il campionato turco - Nelle ultime stagioni sono molti i giocatori di nome che hanno scelto la Super Lig come destinazione.

Osimhen non lascia la casa a Istanbul: indizio sul futuro? Il Galatasaray spera ancora - Osimhen non lascia la casa a Istanbul: indizio sul futuro? Il Galatasaray spera ancora Il Corriere dello Sport di oggi torna a parlare di Victor … L'articolo Osimhen non lascia la casa a Istanbul: indizio sul futuro? Il Galatasaray spera ancora proviene da ForzAzzurri.

Osimhen ad Istanbul ha trovato una dimensione più adatta - Osimhen avrebbe scelto la Turchia ed il Galatasaray come sua destinazione. Lo scrive il “Corriere della Sera” cercando di scandagliare i motivi, anche intimi, familiari, di una tale scelta.

#Osimhen atterra a Istanbul: delirio #Galatasaray, tifosi impazziti all'aeroporto Vai su X

Tifosi del Galatasaray in delirio per Osimhen, da poco atterrato ad Istanbul: "Sono tornato nel posto che amo, non so spiegare cosa provo. Darò tutto me stesso" Vai su Facebook

Osimhen sbarca a Istanbul: tifosi del Galatasaray in delirio; Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano; Osimhen atterra a Istanbul: delirio Galatasaray, tifosi impazziti all'aeroporto.

Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Lo riporta msn.com

Osimhen riaccolto al Galatasaray come una star: in 3 milioni seguono in diretta il viaggio per Istanbul - Victor Osimhen è sbarcato a Istanbul per firmare col Galatasaray: accolto da migliaia di tifosi, il suo volo è stato seguito in diretta da oltre 3 milioni ... Riporta fanpage.it