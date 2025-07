Osimhen Galatasaray adesso non ci sono più dubbi! È ufficiale l’approdo del nigeriano nella sponda giallorossa di Istanbul | tutti i dettagli nel comunicato

Osimhen Galatasaray, l’ex obiettivo Juve è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del club turco: il comunicato. La telenovela è finita, l’attesa è terminata. Victor Osimhen è già sbarcato in Turchia nella serata di ieri, ma oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. Si chiude così una delle trattative più lunghe e complesse del calciomercato estivo. Questo è il comunicato con cui l’attaccante, che era stato accostato anche alla Juventus, si colora definitivamente di giallorosso. COMUNICATO – « Il calciatore professionista Victor James Osimhen ha raggiunto un accordo con il suo club SsCN Napoll SPA per quanto riguarda il transteror Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, adesso non ci sono più dubbi! È ufficiale l’approdo del nigeriano nella sponda giallorossa di Istanbul: tutti i dettagli nel comunicato

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray. Victor è arrivato in Turchia: «Sono tornato nel posto che amo» - 75 milioni, è questa la cifra che il Napoli guadagnerà dalla cessione di Victor Osimhen. Secondo msn.com

Calciomercato Napoli, ufficiale Osimhen al Galatasaray: agli azzurri 75 milioni più bonus - Una telenovela iniziata nell'estate del 2024, conclusa solo in queste ore con l'ufficialità dell'addio di Victor Osimhen che, da oggi, non è più un calciatore ... Da ilmattino.it