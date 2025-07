Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray poste le firme sul contratto Comunicato del Napoli …

Anche quest’anno un tormentone estivo è finalmente finito: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray! Sono state poste le firme sul contratto che legherĂ l’attaccante nigeriano per 4 anni, fino al 30 giugno 2029. Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli: Comunicato ufficiale della SSC Napoli. “La SSCN comunica che è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen”. Questa, invece, la nota del Galatasaray. “Il Galatasaray Sportif A.?. ha riferito alla Public Disclosure Platform (KAP) che è stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club in merito al trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

