Orrore in Italia, accorrono per un incendio in strada e trovano 19enne carbonizzato.

Un normale intervento per un principio d’incendio può trasformarsi in una scena inquietante e drammatica. Talvolta basta una segnalazione anonima per portare alla luce vicende inaspettate e dolorose, che lasciano dietro di sĂ© interrogativi e dolore. In questo caso, la chiamata per spegnere delle sterpaglie in fiamme ha condotto i soccorritori davanti a una scoperta agghiacciante, aprendo un’indagine ancora tutta da decifrare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri per verificare la natura dell’intervento. L’incendio, limitato a una zona ristretta, ha spinto però i presenti ad approfondire la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

