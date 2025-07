Orrore a Gemona Udine 35enne ucciso e fatto a pezzi da madre e moglie | il cadavere sepolto sotto calce viva per occultarlo

Ucciso, smembrato e sepolto sotto calce viva per impedire il ritrovamento del cadavere. Alessandro Venier, 35 anni, sarebbe stato massacrato dalla moglie e dalla madre nella sua stessa casa, a Gemona in provincia di Udine. Le due donne, secondo quanto riferisce Ansa, sarebbero già state interrogate separatamente e avrebbero ammesso le loro responsabilità nell’omicidio e sono state per questo arrestate. La coppia aveva una bimba di 6 mesi, che è stata affidata ai Servizi sociali comunali. Il cadavere e la calce viva per bloccare l’odore. Il corpo era stato scoperto nella cantina della casa friulana, dove Venier viveva proprio con le due donne e la figlia piccola. 🔗 Leggi su Open.online

Le rogge di Udine: gli scenari scomparsi da via Gemona a via Grazzano - Per la serie "appuntamenti con l'autrice", conferenza passeggiata ( sul libro Udine: le rogge nel cuore) con una breve introduzione sulla storia delle rogge e sui loro percorsi attraverso la città .

