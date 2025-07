Oroscopo di venerdì 1 agosto 2025

  Ariete. Il fuoco della passione accende nuove strade Amore: La Luna in trigono con Venere accende scintille inaspettate. Uno sguardo, una parola lasciata cadere al momento giusto potrebbe aprire porte che credevi chiuse. Per le coppie consolidate, un gesto spontaneo ridarĂ luce alla complicitĂ . Lavoro: La tua energia contagiosa attirerĂ l'attenzione di chi conta. Non aver paura di esporre quell'idea che tieni nel cassetto: i pianeti supportano l'audacia. Collaborazioni nate oggi porteranno frutti in autunno. Salute: Attenzione alla fretta che ti fa trascurare i segnali del corpo. Un bagno caldo con sali aromatici sarĂ la tua medicina serale.

