O’Riley Juve la pista non tramonta | il suo nome torna di moda anche per Comolli! Effettuato un sondaggio esplorativo | come stanno le cose

O’Riley Juve, la pista non tramonta: Comolli lo monitora da vicino! Sondaggio esplorativo per lui: come stanno le cose. Il calciomercato Juve continua a essere molto dinamico, con numerosi nomi che vengono sondati per rinforzare la rosa in vista della stagione 20252026. Tra i profili sotto osservazione c’è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese del Brighton, che ha attirato l’interesse della dirigenza bianconera. Il nome di O’Riley è tornato a essere in voga in Serie A, dopo l’interesse manifestato nelle scorse stagioni da squadre come Atalanta, Roma, e Napoli. O’Riley Juve, solo un sondaggio preliminare per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

