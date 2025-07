Ordigno esplosivo fuori da scuola | perquisiti due minorenni in provincia di Livorno

LIVORNO – Sono due giovanissimi, di 14 e 16 anni, i protagonisti di un episodio inquietante avvenuto lo scorso maggio in provincia di Livorno: la realizzazione e l’esplosione di un ordigno artigianale all’esterno di una scuola superiore durante l’orario delle lezioni. Le indagini, condotte dalla Digos di Livorno e coordinate dalla procura per i minorenni di Firenze, hanno portato questa mattina a perquisizioni domiciliari nei confronti dei due adolescenti, identificati dopo un’intensa attivitĂ investigativa. Oltre all’atto vandalico, gli inquirenti intendono accertare eventuali collegamenti con ambienti eversivi o ideologici, alla luce della gravitĂ del gesto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

