Spettacolo di grande fascino quello andato in scena nell'Oasi Wwf del Bosco di Patanella, dentro la riserva naturale della laguna di Orbetello. C'è stato infatti un concerto per pianoforte con la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale, classe 1998. Ha vinto oltre 35 concorsi internazionali, tra cui il "London Young Musician of the Year" 2024 e l’Orbetello International Piano Competition. L'evento era nell'ambito di Orbetello Piano Festival. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orbetello Piano Festival, il concerto all'alba nell'Oasi Wwf. Atmosfera incantata