Ora il Bologna prende tempo Il tesoretto fa impennare i prezzi A fari spenti per l’erede di Ndoye

Aspettando l’ufficialità della cessione di Ndoye al Nottingham, il Bologna prende tempo: obiettivo, giocare su più tavoli per evitare di farsi prendere per la gola da club che sanno che la dirigenza rossoblù ha possibilità di spesa dopo aver completato le cessioni di Beukema e dello svizzero, per un totale di 71 milioni più 7 di bonus complessivi (31+2 per Beukema e 40 più 5 per Dan a cui si aggiungeranno però il 10 per cento sulla futura rivendita o 7 milioni nel caso in cui il Forest non dovesse rivendere l’esterno entro le prossime due stagioni). In casa rossoblù, insomma, si lavora alla ricerca del sostituto di Ndoye, ma senza fretta, dato che in rosa, oltre a Orsolini e Bernardeschi per la fascia destra, figurano Dominguez e Cambiaghi in crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ora il Bologna prende tempo. Il tesoretto fa impennare i prezzi. A fari spenti per l’erede di Ndoye

