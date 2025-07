Ora è ufficiale il casco è diventato obbligatorio anche per loro | rischio multe salatissime

Non solo per i motociclisti, il casco è diventato obbligatorio anche per altri. Previste multe e altre sanzioni per chi contravviene alle disposizioni “Casco ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre”, queste le parole che Nico Cereghini pronunciava sempre al termine dei suoi test ride sulle moto, trasmessi su Grand Prix, programma. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ora è ufficiale, il casco è diventato obbligatorio anche per loro: rischio multe salatissime

