Ora anche la Germania vuole riconoscere la Palestina Perché l' apertura di Berlino può essere una svolta

Anche la Germania chiede ora un percorso credibile, e che inizi subito, per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Una mossa che, più di quella di altre nazioni come Francia e Regno Unito, fa capire come nel mondo stia cambiando l'umore nei confronti delle azioni del governo di estrema.

Il Cancelliere Merz sta indirizzando la Germania verso una pericolosa deriva autoritaria: scandalosa repressione delle voci Pro-Palestina - L'ascesa dell'autoritarismo in tutto il mondo ha toccato anche la Germania, dove il cancelliere Merz sta spingendo l'acceleratore Mentre l'Europa osserva con preoccupazione l'ascesa dell'autoritarismo negli Stati Uniti, la Germania - cuore pulsante della democrazia europea - sta intraprendend

Dal Canada alla Germania: ecco chi ha riconosciuto la Palestina e chi lo farà - Con il conflitto israelo-palestinese tornato prepotentemente al centro dell’agenda geopolitica globale, il riconoscimento dello Stato di Palestina si impone come nodo politico cruciale nel dibattito multilaterale.

Germania: "Al via subito processo per riconoscere Stato Palestina", in Israele il ministro della difesa Katz: "È il momento di annettere la Cisgiordania" - Nei giorni scorsi anche Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Finlandia e Portogallo hanno annunciato di essere pronte al riconoscimento dello Stato di Palestina "come un passo essenziale verso una soluzione a due stati" Anche la Germania avvia il processo per il riconoscimento dello Stato

Starmer, Macron e i sauditi. I limiti dell'asse che vuole riconoscere la Palestina. Italia e Germania non seguono la Francia. Gli americani disertano la conferenza di New York

Anche la Gran Bretagna, come la Francia, annuncia di voler riconoscere lo Stato di Palestina. L'Italia no. Spagna, Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari su Gaza. Perché non ci si può certo fidare di Israele - che questa carestia l'ha creata

