Operazione Lookman, doppio schiaffo per il Napoli Manna non ci sta capendo più niente"> L’operazione Lookman si sta complicando e il Napoli non sa come gestirla: Manna è in seria difficoltà . Le ultime. L’estate dei partenopei è partita con il botto grazie a un grande acquisto. Kevin De?Bruyne è sbarcato a Napoli a parametro zero, portando qualità , visione e leadership alla squadra di Antonio Conte. Un arrivo che infonde fiducia e ambizione, destinato a cambiare l’equilibrio del centrocampo. In difesa, l’innesto di Luca Marianucci rafforza il pacchetto arretrato: giovane, atletico e con margini di crescita importanti, prelevato dall’Empoli per 9 milioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Operazione Lookman, doppio schiaffo per il Napoli | Manna non ci sta capendo più niente