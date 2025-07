Operatori balneari al giro di boa | Stagione migliore degli altri anni

"Un’estate partita benissimo, meglio delle ultime stagioni. E ci sono anche molti turisti lombardi e stranieri". Sono parole colme di soddisfazione quelle pronunciate da alcuni titolari degli stabilimenti balneari civitanovesi, i quali tracciano un bilancio molto positivo di questa prima parte di stagione. "Al momento – dice Marco Servidei dello chalet "Dune" – si tratta dell’estate migliore vista da quando sono qui, cioè degli ultimi cinque anni. La spiaggia è piena, abbiamo molti ragazzi tra gli stagionali e poi stanno arrivando anche diverse persone dall’estero, come inglesi e tedeschi. Molto bene anche per quanto riguarda il ristorante: aver cambiato, puntando sulla pizza, è una formula che si sta rivelando molto agevole e fruttuosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operatori balneari al giro di boa: "Stagione migliore degli altri anni"

