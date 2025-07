Operaio ferito alla Slim di Cisterna i sindacati | Basta parlare di incidenti Si investa sulla sicurezza

“Non si é trattato di un incidente, né di una fatalità . Basta usare questi termini per indicare gli infortuni sul lavoro in quanto, a nostro avviso, ci sono chiare e precise responsabilità dovute sia alle politiche che imperano nel mercato del lavoro sia all’assoluta mancanza di misure e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

