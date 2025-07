Openda Inter pista non ancora tramontata | può esserci un nuovo affondo il motivo

Openda Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante belga del Lipsia nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. In casa Inter, Ademola Lookman resta la prima scelta assoluta per rinforzare il reparto offensivo. Il club nerazzurro lo considera il profilo ideale per caratteristiche tecniche, impatto sul gioco e capacitĂ di inserirsi con immediatezza negli schemi di Cristian Chivu. Lookman, dunque, è il piano A, il piano B e anche il piano C. Tuttavia, come accade in ogni sessione di mercato, l’Inter è consapevole che le trattative possono prendere pieghe impreviste, soprattutto quando si ha a che fare con club come l’Atalanta, notoriamente rigidi nella valutazione dei propri gioielli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, pista non ancora tramontata: può esserci un nuovo affondo, il motivo

