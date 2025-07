Omicidio Alessandro Venier madre e compagna le sospettate

A Gemona, in provincia di Udine, un uomo di 35 anni è stato ritrovato morto e fatto a pezzi nella cantina della sua abitazione. La madre e la compagnia della vittima hanno ammesso la loro responsabilità nell’omicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Alessandro Venier, madre e compagna le sospettate

In questa notizia si parla di: omicidio - madre - alessandro - venier

Ricercato per l’omicidio di madre e fratello in Francia, arrestato a Milano - (Adnkronos) – Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, con la collaborazione della divisione sirene del servizio di cooperazione internazionale di polizia che ha attivato il Fast Italia (fuggitive active search team), hanno arrestato il 2 luglio scorso un cittadino francese di 31 anni ricercato dalle autorità del proprio Paese per duplice omicidio.

Omicidio Riccardo Claris, il 19enne arrestato: “Mia madre aveva capito tutto e aveva nascosto i coltelli di casa” - Jacopo De Simone si trova in carcere su disposizione della gip del Tribunale di Bergamo per l'omicidio di Riccardo Claris.

Omicidio a Milano, 15enne strangola un'anziana e lo racconta alla madre. Lei chiama la polizia: «Venite a prenderlo» - Il ragazzino conosceva la vittima perché la madre lavorava da lei come badante: l'aggressione dopo una lite per futili motivi

Omicidio a Gemona: Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna Vai su X

Terribile omicidio a Gemona: Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in un bidone in cantina. Arrestate la compagna e la madre >> https://buff.ly/No7UuNZ Vai su Facebook

Gemona del Friuli, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna; Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna: il corpo nascosto nel garage. La coppia aveva un figlio di 6 mesi; Omicidio Alessandro Venier, madre e compagna le sospettate.

Chi era Alessandro Venier, il 35enne ucciso dalla madre e dalla compagna - I resti del 35enne sono stati trovati in un bidone della spazzatura contente calce viva. Riporta msn.com

Omicidio Alessandro Venier, madre e compagna le sospettate - A Gemona, in provincia di Udine, un uomo di 35 anni è stato ritrovato morto e fatto a pezzi nella cantina della sua abitazione. Secondo tg24.sky.it