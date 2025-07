Oltre la propaganda attacchi cyber e penetrazione economica La minaccia russa spiegata da Germani

“Il Cremlino sa bene che il piĂą autorevole, la linea di resistenza piĂą importante è Mattarella, che piĂą chiaramente esprime il problema della minaccia russa come nessun altro in Italia”. A dirlo a Formiche.net è Luigi Sergio Germani, direttore dell’Istituto Gino Germani di Scienze sociali e studi strategici. Direttore, qual è la strategia dietro alla notizia delle liste riguardanti i russofobi? Parte della strategia di influenza e ibrida russa nei confronti dell’Europa sta nell’intimidazione dei politici che si dimostrano critici nei confronti di Mosca, che denunciano apertamente il disegno russo imperiale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Oltre la propaganda, attacchi cyber e penetrazione economica. La minaccia russa spiegata da Germani

La propaganda (non) russa a scuola. Lo studio dell’Istituto Germani - Libri di testo per le scuole medie che risultano, “consapevolmente o inconsapevolmente” organici all’immagine della Russia che si è consolidata in Italia negli ultimi 80 anni “grazie a operazioni di soft power, sharp power, hybrid analytica, history and culture weaponisation, lavorando in profondità nella mente degli italiani anche attraverso la creazione di miti collettivi”.

La guerra russa non è diretta solo contro l'Ucraina. Ci ricorda che è in gioco il futuro dell'Europa - la tutela della libertà , della dignità umana e delle regole internazionali. Se si permette alla violenza di spostare i confini, nessuno è più al sicuro.

Minaccia russa: mezza Europa pronta a tornare al servizio di leva; Mosca propone nuovi negoziati il 2 giugno. Trump: 2 settimane e vedremo se Putin ci prende in giro - Presidenza ucraina: non è vero che Zelensky abbia interrotto la visita in Germania per l'offensiva russa; La Russia minaccia la Germania dopo l’accordo sui missili a lunga gittata con l’Ucraina. Nuovo negoziato di pace il 2 giugno a Istanbul.

