Oltre 40 morti e 9 dispersi per le piogge case spazzate via e strade come fiumi

– Un’ondata di maltempo senza precedenti ha travolto il nord della Cina, colpendo duramente la capitale Pechino e provocando almeno 44 morti e 9 dispersi. Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione negli ultimi giorni hanno trasformato interi quartieri in scenari apocalittici: strade diventate fiumi in piena, case spazzate via e intere comunità isolate, in particolare nelle aree periferiche della città . . A fornire il bilancio aggiornato è stato Xia Linmao, vicesindaco di Pechino e alto funzionario del Partito comunista locale, durante una conferenza stampa trasmessa dai media statali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Oltre 40 morti e 9 dispersi per le piogge, case spazzate via e strade come fiumi

In questa notizia si parla di: morti - dispersi - piogge - oltre

