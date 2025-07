Oggiono (Lecco), 31 luglio 2025 – Un muratore di 42 anni si è arrampicato per protesta su una gru. E' successo questa mattina in un cantiere edile, al confine tra Oggiono e Annone Brianza. Il 42enne è salito sulla gru e non voleva più scendere. Ha denunciato di non essere stato pagato per il lavoro svolto: “Voglio i miei soldi, altrimenti da qui non mi muovo”, ha ribadito più volte. Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso: i vigili del fuoco, i sanitari di Areu pronti a intervenire in caso di incidenti, gli agenti della Polizia locale, i carabinieri. In posto pure il sindaco Chiara Narciso per sincerarsi della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, muratore si arrampica su una gru per protesta: “Voglio i miei soldi”