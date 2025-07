Oggi il comizio di Salvini Il sindaco | Sos traffico

Si apre oggi a Cervia la tradizionali festa della Lega Romagna, sotto la Torre di San Michele. Si comincia alle 20.30 con il confronto tra Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera, Maurizio Lupi, presidente del Gruppo Noi Moderati alla Camera, Raffaele Nevi, vicecapogruppo Forza Italia alla Camera. Moderatrice sarĂ Gaia Mombelli, giornalista SkyTg24. SeguirĂ , alle 21.30, il dialogo fra Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Daniele Capezzone, noto giornalista, saggista e opinionista. E proprio a Salvini si è rivolto ieri il sindaco Missiroli, con una lettera aperta in cui denuncia i problemi infrastrutturali di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi il comizio di Salvini. Il sindaco: "Sos traffico"

