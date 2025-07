Oggi 31 luglio è Sant’Ignazio di Loyola | richiama l’uomo al necessario combattimento spirituale

Fondatore della Compagnia di GesĂą, Sant’Ignazio di Loyola è famoso per gli Esercizi spirituali che ideò come aiuto nel combattimento spirituale di ognuno. Oggi, 31 luglio, si commemora Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote spagnolo e fondatore della Compagnia di GesĂą. Nella sua storia c’è una forte conversione che cambia la sua vita e lo porta a. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 31 luglio è Sant’Ignazio di Loyola: richiama l’uomo al necessario combattimento spirituale

