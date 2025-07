Occupazioni abusive a Trieste la mappa e i numeri

Non solo caffè e porti: c'è un'altra Trieste. A rione Ponziana, negli ultimi 18 mesi, una cinquantina di denunce tra occupazioni di case e furti di energia elettrica. In un'area di soli 600 metri l'epicentro di un fenomeno che riguarda tante cittĂ ma che a Trieste si è ormai distribuito toccando vari quartieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Occupazioni abusive a Trieste, la mappa e i numeri

A trieste operazione dei carabinieri contro occupazioni abusive e spaccio di hashish a porto vecchio - a porto vecchio sessanta carabinieri, insieme a guardia di finanza e polizia locale, hanno denunciato decine di persone per occupazione abusiva e detenzione di hashish durante un’operazione contro l’i ... Scrive gaeta.it

Occupazione abusiva e droga: al setaccio i magazzini in disuso del Porto Vecchio - Una ventina di persone denunciate per occupazione abusiva di edifici, altre per detenzione di hashish, sostanza di cui sono stati sequestrate alcune decine di grammi; altre persone ... Come scrive msn.com