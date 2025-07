Occhiuto si dimette dopo le accuse di corruzione | Mi ricandido scelgano i calabresi

Nel video pubblicato sui suoi canali social, il governatore ha spiegato di temere che la Regioni si blocchi e che tutti gli sforzi compiuti finora si rivelino vani. Lo sfondo del suo messaggio è proprio il cantiere della metropolitana di Catanzaro, una delle opere piĂą importanti del suo mandato. "PerchĂ© quando qualcuno cerca di fare qualcosa di buono in  questa Regione, tanti altri, che godono solo del fallimento della Calabria, vogliono fermarlo?", si è chiesto il governatore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Occhiuto si dimette dopo le accuse di corruzione: “Mi ricandido, scelgano i calabresi”

In questa notizia si parla di: occhiuto - dimette - accuse - corruzione

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto - Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto si è dimesso. Lo ha comunicato con un video pubblicato sui suoi canali social in serata.

Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido” - Un annuncio inaspettato, un vero e proprio terremoto che porterà la Regione Calabria al voto nelle prossime settimane, quasi certamente in autunno.

Calabria, si dimette il presidente Occhiuto dopo l’avviso di garanzia - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato oggi con un videomessaggio le sue dimissioni.

Calabria, Occhiuto si dimette dopo l’indagine: “Non mi farò fermare, mi ricandido”; Il presidente della Calabria Occhiuto indagato per corruzione: “Come se mi accusassero di omicidio”; Occhiuto indagato per corruzione, coinvolti anche dei manager.

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione - In un video sui social a sorpresa il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, indagato per corruzione, spiega i ... Si legge su msn.com

Calabria, Occhiuto si dimette dopo l’indagine: “Non mi farò fermare, mi ricandido” - Annuncio a sorpresa attraverso i propri canali social del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha rassegnato le proprie dimissioni da ... Secondo msn.com