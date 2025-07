Occhiuto annuncia le dimissioni | Mi ricandido decideranno i cittadini Il governatore della Calabria è indagato per corruzione – Il video

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione, annuncia le sue dimissioni, ma rilancia la sfida politica: si ricandiderà. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un video diffuso sui social, spiegando le motivazioni alla base di una decisione clamorosa, che apre ufficialmente la corsa per un possibile voto anticipato in Calabria. «Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi – ha detto Occhiuto –, di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire. Tra qualche settimana, quindi, si andrà a votare, e saranno i calabresi a decidere, non altri». 🔗 Leggi su Open.online

