Obaretin parla l’agente | Palermo piazza importante ma tutto passa dal Napoli

"> Il nome di Nosa Edward Obaretin continua ad essere accostato con insistenza al Palermo. Il giovane difensore di proprietĂ del Napoli, reduce da una stagione positiva in prestito al Bari, è seguito da diversi club di Serie B. Tra questi c’è proprio il Palermo, alla ricerca di un difensore mancino duttile. A fare chiarezza sul futuro del classe 2003 è stato il suo agente, Lorenzo Lazzari, intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com. «In questo momento il ragazzo si trova in ritiro con il Napoli. Siamo in attesa che il club faccia le sue valutazioni – ha spiegato Lazzari –. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Obaretin, parla l’agente: «Palermo piazza importante, ma tutto passa dal Napoli»

