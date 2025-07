Nuovo sequel di the expanse risolve una delle più grandi teorie mai spiegate

Il mondo di The Expanse si prepara a un nuovo capitolo, con un sequel che promette di svelare misteri ancora irrisolti e di approfondire aspetti nascosti della narrazione. Tra le anticipazioni più interessanti figura la pubblicazione del fumetto The Expanse: A Little Death, realizzato da BOOM! Studios, che coinvolge direttamente il cast originale e apre nuove prospettive sulla trama e sui personaggi. il ritorno di amós burton nel futuro della saga. nuove rivelazioni attraverso il fumetto “A Little Death”. Il fumetto rappresenta una delle iniziative più attese dai fan, poiché vede la partecipazione dell’attore wes chatham, interprete di Amos Burton, e l’apporto dello scrittore Andy Diggle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

