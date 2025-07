Nuovo reparto di Cardiologia e Utic all’ospedale di Lanciano | lavori al via con un investimento da 1 milione di euro

L’annuncio è arrivato durante il consiglio comunale di Lanciano dal direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, che ha confermato l’avvio dei lavori per il nuovo reparto di Cardiologia e Utic. L’incarico per la progettazione e l’esecuzione degli interventi è stato affidato a Omnia Servizi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

