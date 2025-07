Nuovo ospedale di Terni mezzo miliardo può bastare | valzer di conti progetti e politica

Si fa presto a dire: “Facciamo il nuovo ospedale di Terni”. Come deve essere? Dove deve essere? E con quali soldi lo tiriamo su? Ecco, una volta trovate le risposte a queste domande, allora si potrĂ disegnare il futuro del Santa Maria. Prima di allora, il terreno è soltanto campo di battaglia per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - terni - mezzo - miliardo

Ospedale di Terni, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale - Ospedale Santa Maria, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale. A renderlo noto l’azienda ospedaliera, entrando nel dettagli dell’intervento che avrà luogo nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio.

Ospedale di Terni, Gianni Fabrizi nel consiglio nazionale della Siais: “Grande impegno profuso negli anni” - Gianni Fabrizi, responsabile dell’ufficio tecnico dell’ospedale Santa Maria di Terni, è stato nominato membro del consiglio nazionale della Siais, la Società italiana dell’architettura e dell’ingegneria per la sanità .

Ospedale di Terni, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale - Ospedale Santa Maria, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale. A renderlo noto l’azienda ospedaliera, entrando nel dettagli dell’intervento che avrà luogo nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio.

Ternana nella bufera, saltato il closing in programma oggi. Intervista esclusiva di AM Terni Tv al sindaco Stefano Bandecchi. #ternana_calcio_official... Vai su Facebook

Nuovo ospedale di Terni, mezzo miliardo può bastare: “valzer” di conti, progetti e politica; Gli investimenti di Arvedi in Ast, oltre mezzo miliardo di euro; Mezzo miliardo di euro per il nuovo ospedale Civile: Satellite e Infettivi saranno demoliti.

Bandecchi, ospedale Narni-Amelia non prima di Terni - "Ho assistito in questo fine settimana ad una serie di polemiche strumentalizzanti per quanto riguarda il possibile ospedale nuovo di Narni- Come scrive ansa.it

Ospedale Terni e polizia postale collaborano per sicurezza dati - Regione Umbria Ospedale Terni e polizia postale collaborano per sicurezza dati Firmato protocollo 'strumento importante' PERUGIA, 25 giugno 2025, 12:58 Redazione ANSA - Si legge su ansa.it