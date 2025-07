Nuovo obiettivo LIVE su FC 25 | Coppa giornaliera FUTTIES

Su EA Sports FC 25 è attivo un nuovo obiettivo live settimanale legato alla Coppa giornaliera FUTTIES. Completando almeno 5 delle 7 sfide proposte, si ottiene Doumbia FUTTIES 97. Ma non finisce qui: giocando tutte le coppe si sbloccano anche Mateo, Alozie, consumabili EVO e l’ obiettivo evolutivo dedicato a Matthäus. Questo obiettivo è il tuo appuntamento fisso con le ricompense! Hai 23 ore e 59 minuti per completarlo, quindi non perdere tempo. Coppa giornaliera FUTTIES V. Cosa devi fare:. Vinci un totale di 4 partite nella Coppa giornaliera FUTTIES V. Ogni vittoria sblocca un premio, con un super premio finale! Cosa puoi vincere:. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovo obiettivo LIVE su FC 25: Coppa giornaliera FUTTIES

