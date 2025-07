Nuovo inizio per ffxiv | anticipazioni sulla patch 7.3 di yoshi-p

Il mondo di Final Fantasy XIV è in costante evoluzione, con il team di sviluppo che riconosce le criticità attuali e si impegna a introdurre cambiamenti significativi. Con l’arrivo del Patch 7.3, previsto per il 5 agosto, si prospetta un punto di svolta sia nella narrazione che nel continuo miglioramento del gioco. Questa versione rappresenta non solo la conclusione dell’arco narrativo di Dawntrail, ma anche l’inizio di una nuova fase dedicata alla crescita e all’innovazione. il patch 7.3 segna un nuovo inizio per final fantasy xiv. le criticità presenti in final fantasy xiv. In passato, Naoki Yoshida, noto come Yoshi-P, ha sempre preso molto sul serio il back della community. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

