Nuovo film di rapina DreamWorks conquista i fan con un altro successo su Rotten Tomatoes

Il successo di critica e pubblico di un film può riflettersi attraverso le valutazioni sui principali aggregatori come Rotten Tomatoes. In questo contesto, la pellicola The Bad Guys 2 si distingue per aver mantenuto una valutazione molto positiva alla sua anteprima, confermando l'ottimo stato di forma di DreamWorks nel settore dell'animazione. Questo sequel, che prosegue le avventure del gruppo di antieroi trasformati in eroi, promette intrattenimento di qualità grazie a un cast vocale di alto livello e a una narrazione coinvolgente.

