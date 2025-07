Nuovo City Brand cercasi | Aiutateci col questionario

Un’Ancona che guarda al futuro deve essere al passo dei tempi e mettere in campo azioni di promozione e valorizzazione indispensabili a farla conoscere. Un’azione che non può fare a meno dell’apporto dei suoi abitanti, primi fruitori di un conseguente benessere. Questo il senso della " indagine partecipativa per costruire insieme l’identitĂ della cittĂ ", passaggio importante del percorso di realizzazione del City brand di Ancona presentato nei giorni scorsi alla stampa. Il questionario è stato proposto ieri in Comune alla presenza dell’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli: "il brand Ancona – ha detto – dovrĂ essere il frutto di condivisione, in cui tutti gli anconetani si possano riconoscere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo City Brand cercasi: "Aiutateci col questionario"

In questa notizia si parla di: city - brand - questionario - cercasi

Spider-Man: Brand New Day sarĂ girato a Glasgow, ex Gotham City di The Batman - Le riprese del nuovo film di Spider-Man faranno tappa in Scozia: confermata Glasgow, giĂ nota per aver ospitato Gotham City nel cinecomic con Robert Pattinson.

Arriva un nuovo city-brand - Fano ha un nuovo city brand che sostituisce il precedente ideato da Zaccone-Guerra: "Fano Terra di Mare".

City brand, domani la presentazione - Domani alle 11, nell’auditorium "Dante Cecchi" della biblioteca Mozzi Borgetti si terrà la presentazione del city brand di Macerata, organizzato dall’assessorato al Turismo, durante il quale verrà svelata l’identità visiva e i valori che caratterizzano la nostra città .

Nuovo City Brand cercasi: Aiutateci col questionario.

Nuovo City Brand cercasi: "Aiutateci col questionario" - Ecco il QR Code per dare idee tra punti di forza e criticità della nostra città. Riporta msn.com

Torino al lavoro per il nuovo city brand - La città si prepara ad un progetto strategico volto alla definizione di un nuovo marchio capace di aumentare la riconoscibilità e l’attrattività di Torino sul piano locale, nazionale e internazionale. Si legge su msn.com