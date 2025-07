Nuovo big nel mirino Trump annuncia dazi al 25% all’India

A meno di 48 ore dalla scadenza ufficiale del primo agosto, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che l’India sarà bersagliata da dazi al 25% su cui graverà una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nuovo big nel mirino, Trump annuncia dazi al 25% all’India

In questa notizia si parla di: trump - dazi - india - mirino

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump sfida Putin, Europa divisa sui dazi e su Kiev, rassegna del 15 luglio 2025 Vai su Facebook

Caffè amaro per Lula, Trump: “Dazi del 50%”; Dazi: il Sudest asiatico nel mirino di Trump; Dazi Usa, chi sono i Brics nel mirino di Trump.

Trump punisce l’India con dazi al 25% - Trump impone dazi al 25% all'India, con la promessa di un'ulteriore punizione per il suo legame con la Russia. Da money.it

Dazi, il countdown di Trump è finito: "1 agosto gran giorno" - Il presidente americano introduce tariffe per India e Brasile. Segnala adnkronos.com