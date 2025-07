Nuove navi per la guardia costiera Intermarine si aggiudica l’appalto

Sarà Intermarine a fornire al comando delle Capitanerie di porto - Guardia costiera dieci nuove unità polivalenti d’altura e relativo supporto logistico. La società per azioni con cantiere navale sulla sponda del fiume Magra, a Sarzana, parte del gruppo industriale Immsi – Ims.Mi, si è infatti aggiudicata il bando di gara emesso dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera del valore potenziale di 130 milioni di euro. I nuovi mezzi, spiega Intermarine in un comunicato stampa, "andranno a rinforzare le capacità di intervento e di ricerca e soccorso marittimo della Capitaneria di porto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove navi per la guardia costiera. Intermarine si aggiudica l’appalto

In questa notizia si parla di: guardia - costiera - intermarine - navi

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.

Una moneta celebrativa per le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera - Roma, 10 mag. (askanews) – Una moneta poligonale a 16 lati, ciascuno dei quali per ricordare ogni decennio dalla costituzione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale d’Italia, con la firma del Regio Decreto n.

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.

Intermarine si aggiudica maxi-commessa da 130 milioni per la Guardia Costiera: in arrivo 10 nuove unità navali; Intermarine consegna alla Guardia Costiera la Aurelio Vissalli, terza nave autoraddrizzante e inaffondabile; Intermarine consegna l’AURELIO VISALLI alle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Intermarine si aggiudica maxi-commessa da 130 milioni per la Guardia Costiera: in arrivo 10 nuove unità navali - Rafforzamento strategico della flotta nell’ambito del programma europeo BMVI ... Segnala telenord.it

Intermarine (Immsi) si aggiudica bando Capitanerie di Porto, valore 130 milioni - Intermarine (Gruppo industriale IMMSI) – leader nella progettazione e costruzione di Unità navali destinate alla Seabed Surveillance e al controllo delle zone costiere – si è aggiudicata ... finanza.repubblica.it scrive