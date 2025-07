Nuove linee notturne Il monito dei sindacati | Sicurezza e più strade o il piano non reggerà

"Nuovi servizi notturni a Firenze? Come OO.SS. diciamo: dipende". Non un affondo quello dei sindacati di Autolinee Toscane, men che meno una chiusura, piuttosto un appello a sciogliere quanto prima una serie di nodi chiave, in primis la sicurezza. Così si contestualizza la nota diffusa ieri da Responsabili Territoriali Firenze di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal che chiedono garanzie in vista della futura estensione del servizio – si parla di un avvio nei primi mesi del 2026 – con l’attivazione, annunciata dall’assessore alla mobilitĂ Andrea Giorgio, di una decina di linee si servizio notturno in cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove linee notturne . Il monito dei sindacati: "Sicurezza e piĂą strade o il piano non reggerĂ "

In questa notizia si parla di: sindacati - sicurezza - linee - notturne

Sicurezza sul lavoro, patto governo-sindacati per la strategia nazionale. Meloni: partiamo da formazione - Dopo oltre quattro ore di confronto, si è concluso a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e sindacati sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, un dossier cruciale per l’economia italiana, segnata da oltre 500mila infortuni annui e un impatto significativo su produttività e costi sociali.

Meloni a sindacati: “1,2 miliardi per salute e sicurezza sul lavoro” - Sicurezza e salute sul lavoro: tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati a Palazzo Chigi. La presidente del consiglio ha invocato un’alleanza istituzioni-sindacati-imprese per mettere il tema al centro delle priorità del Paese dicendo che alla prevenzione saranno garantiti 1,2 miliardi di risorse.

Meloni incontra i sindacati per parlare di sicurezza sul lavoro: «1,2 miliardi su questa emergenza». Incentivi per le aziende sicure - Oggi, 8 maggio, Giorgia Meloni ha preso parte all’incontro tra il governo e i sindacati, sedendosi al tavolo di Palazzo Chigi per raccogliere proposte su iniziative e misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonostante nei giorni scorsi fossero circolate voci che lasciavano intendere una sua possibile assenza (smentita però già ieri al premier time).

Nuove linee notturne . Il monito dei sindacati: Sicurezza e piĂą strade o il piano non reggerĂ ; Sciopero mezzi 21 marzo, da Milano a Roma si fermano bus, metro e tram. Gli orari; Sciopero a Roma: oggi a rischio 39 linee autobus. Ecco quali sono.

Nuove linee notturne . Il monito dei sindacati: "Sicurezza e più strade o il piano non reggerà" - I lavoratori chiedono con urgenza il protocollo: "Per noi una priorità" Giorgio rassicura: "Al lavoro per nuove corsie e contro sosta selvaggia". Riporta lanazione.it

Allarme sicurezza : "In stazione soppresso il presidio notturno" - Intanto si moltiplicano nella zona gli episodi di violenza e degrado . Scrive msn.com