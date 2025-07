Nuove indicazioni nazionali educazione emozionale e gentilezza per prevenire la violenza di genere Valditara | Avviare a scuola un lavoro educativo di prevenzione

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'informativa in Senato sulla prevenzione dei femminicidi in età adolescenziale, ha illustrato i contenuti della riforma che pone "l'obiettivo di un'educazione finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di ciascuno, al rispetto nei confrontti della donna, alla costruzione di relazioni corrette". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara: “Bullismo fenomeno grave, ma i giovani meritano fiducia. Stop ai cellulari in classe e più educazione digitale” - Durante la visita alla Job Industrial Academy di Ravenna, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato il tema del bullismo, definendolo un “fenomeno gravissimo”, ma ha invitato a non generalizzare.

Asili nido, in arrivo 578 milioni. Valditara: "Impegno per un'educazione di qualità " - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi tre nuovi decreti che prevedono l'autorizzazione di 578 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta educativa rivolta ai bambini nella fascia 0-2 anni.

Valditara: “Educazione al rispetto nelle scuole per contrastare la cultura maschilista. Promuovere relazioni sane e paritarie” - La scuola si prepara a diventare il primo baluardo contro la violenza di genere. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato una roadmap ambiziosa che parte dalle aule per arrivare alla società , con l'obiettivo di scardinare stereotipi e comportamenti discriminatori.

Educazione emotiva in classe, Valditara: “Competenze non cognitive e rispetto reciproco già inseriti nelle indicazioni nazionali. Fondamentale promuovere la cultura delle relazioni” Vai su X

Valditara: “Il ritorno del latino alle medie? Una straordinaria palestra di logica per potenziare il ragionamento e migliorare la grammatica e la sintassi della lingua ... - Le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado approvate dal Ministero dell'Istruzione segnano il ritorno del latino curricolare dopo oltre quarant'an ... Si legge su orizzontescuola.it

Nuove Indicazioni Nazionali, Valditara: “Lasciamo perdere i dinosauri, concentriamoci sulla cultura classica” - Durante un'intervista rilasciata all'agenzia Italpress, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha criticato apertamente i programmi scolastici attuali, ritenuti troppo sbilancia ... Segnala orizzontescuola.it