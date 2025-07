Nuove carte del set fabled di Disney Lorcana ispirate a film amati

Il mondo di Disney Lorcana si prepara a un nuovo importante aggiornamento con l’arrivo del set Fabled. Questa espansione, prevista per il mercato italiano tra la fine di agosto e settembre 2025, rappresenta un momento cruciale per appassionati e collezionisti, offrendo nuove opportunitĂ di gioco e di raccolta. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali riguardanti questa novitĂ , le caratteristiche delle nuove carte e le figure iconiche che entrano a far parte dell’universo ludico. uscita del set Fabled di Disney Lorcana: date e caratteristiche. date di lancio e distribuzione. Il set Fabled sarĂ disponibile dal 29 agosto 2025 presso negozi specializzati e punti vendita dedicati ai giochi da tavolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuove carte del set fabled di Disney Lorcana ispirate a film amati

In questa notizia si parla di: fabled - disney - lorcana - carte

Disney lorcana presenta il set regalo ispirato a frozen e accessori fabled - anticipazioni su disney lorcana: nuove uscite ispirate a frozen. Nel panorama dei giochi da tavolo, Disney Lorcana si prepara ad ampliare la propria offerta con novitĂ di grande impatto, tra cui un set dedicato alla saga di Frozen.

Tutto ciò che sappiamo su Fabled Lorcana; Disney Lorcana, presentate le prossime tre espansioni del gioco: la nuova fase è pronta a partire!; Disney Lorcana: Leggende – Il nono set che rivoluziona il gioco.

Lorcana: guida alla rotazione delle carte e tutti i nuovi set in arrivo ... - La rotazione però non sarà l’unica aggiunta all’universo di Disney Lorcana dato che sono state annunciate anche due inedite rarità per le carte, ovvero “ iconic ” ed “ epic “, nonché l’arrivo di nuovi ... Da player.it

Disney Lorcana: un gioco di carte collezionabili che ha molto da dire - Disney Lorcana Recensione Articoli Notizie Immagini Articolo a cura di Brian Arnoldi 12/03/2024 Disponibile per iPhone Mobile Gaming Pc ... Scrive everyeye.it