Nuove assunzioni al Comune di Fossacesia per rinforzare l' organico e riorganizzare i servizi

Il Comune di Fossacesia prosegue con il piano di riorganizzazione dell’apparato amministrativo, così come annunciato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio all’inizio del suo nuovo mandato. A partire da domani, verrĂ ricostituito il servizio di Manutenzione, con l’assunzione a tempo pieno e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il Comune di Fossacesia aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo - L’amministrazione comunale di Fossacesia aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Fossacesia, l'amministrazione replica a Impegno Comune: "La sicurezza non si strumentalizza” - L’amministrazione comunale di Fossacesia interviene con decisione per respingere le recenti dichiarazioni del gruppo di opposizione “Impegno Comune”, accusato di costruire una narrazione allarmistica e infondata sulla sicurezza del territorio.

Concorso pubblico per due istruttori tecnici al Comune di Fossacesia: l'ente potenzia la struttura amministrativa - Il Comune di Fossacesia continua il percorso di potenziamento della propria struttura amministrativa attraverso l’attuazione del piano del fabbisogno del personale.

Zero cani in canile, Comune di Fossacesia raggiunge il traguardo - Il Comune di Fossacesia raggiunge il traguardo di zero cani in canile grazie alla collaborazione tra cittadini, volontari e amministrazione comunale. ansa.it scrive