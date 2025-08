Nuova tragedia in autostrada un' altra auto in contromano provoca un morto e quattro feriti sulla Torino-Bardonecchia

Sul posto sono intervenuti i sanitari dei 118, i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte e gli agenti della polizia stradale per i rilievi dell’accaduto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Nuova tragedia in autostrada, un'altra auto in contromano provoca un morto e quattro feriti sulla Torino-Bardonecchia

In questa notizia si parla di: auto - tragedia - autostrada - altra

Tragedia a Genova, 22enne travolta nella notte da un’auto muore in via Buozzi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nella notte in via Buozzi. Una ragazza di 22 anni, Sara Marzolino, originaria di Reggio Emilia, ha perso la vita nella notte (11 maggio) a Genova dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Italia, bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto: tragedia devastante - Un tranquillo inizio di giornata si è trasformato in dramma per una famiglia di Ceglie Messapica. Nelle prime ore del mattino, una scena di quotidianità si è interrotta bruscamente quando un bambino è rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Parcheggia in discesa, subito dopo la tragedia: Luigi ucciso dalla sua auto - In certe giornate che iniziano come tante altre, può bastare un dettaglio imprevisto a trasformare la normalità in tragedia.

In contromano in autostrada: un morto e tre feriti sulla A32 Un’altra tragedia a distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio: sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario Vai su Facebook

Anziano contromano in autostrada: 4 morti sulla Torino-Milano; Un altro anziano contromano in autostrada: un morto sull’A32; Pensionato contromano in autostrada, incidente spaventoso: quattro morti e un ferito grave.

Nuova tragedia in autostrada, un'altra auto in contromano provoca un morto e quattro feriti sulla Torino-Bardonecchia - Sul posto sono intervenuti i sanitari dei 118, i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte e gli agenti ... Riporta affaritaliani.it

Ancora un'auto contromano in autostrada, un morto e due feriti sulla Torino-Bardonecchia - Morta la moglie dell'88enne che ha fatto inversione: lui è in gravi condizioni, il conducente dell'altro veicolo è ferito in modo più lieve. rainews.it scrive