Nuova scuola si cambia | Gli 11 milioni necessari si trovano fuori dal Pnrr

di Massimo Cherubini Fuori (per scelta) dai finanziamenti del Pnrr, gli amministratori del comune di Abbadia San Salvatore decidono di realizzare il nuovo plesso scolastico percorrendo un’altra strada. Servono undici milioni di euro, il sindaco Niccolò Volpini si dice certo di poterli ottenere. Parte dalla Regione, altri dal GSE (Gestore Servizi Elettrici), altri ancora dai contributi geotermici, una parte, in fine, dal Comune. Dopo il cambio di strada (annunciato ai margini del consiglio comunale dell’altra sera) gli amministratori hanno messo mano alle prime modifiche. Non del progetto, esecutivo e ormai approvato, ma alle modalitĂ della sua realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova scuola, si cambia: "Gli 11 milioni necessari si trovano fuori dal Pnrr"

In questa notizia si parla di: milioni - fuori - pnrr - scuola

Montagna fuori stagione dal Gargano ai Monti Dauni: dal Ministero 4 milioni di euro per due progetti - Il Ministero del Turismo ha destinato 3 milioni 837 mila 494 euro, nell’ambito dei fondi Psc/Funt, per il progetto 'Montagna Italia', in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Puglia.

Montagna fuori stagione, dal ministero quasi due milioni per il turismo - Un milione e 960mila euro dal ministero del Turismo per la valorizzazione turistica, il potenziamento delle infrastrutture e la fruizione sostenibile dei territori montuosi del Friuli-Venezia Giulia.

Reddito di povertà , emendamento del M5S: "Servono altri 250 milioni per 97 mila famiglie rimaste fuori" - "Il centrodestra al governo da un lato affama le famiglie avendo eliminato il reddito di cittadinanza, dall’altro si accorge che il reddito di povertà , firmato Schifani, basta per appena 11 mila domande rispetto ai 100 mila richiedenti.

Le parole del Ministro Valditara: «A partire dai dati macro: ad oggi, dall’inizio dell’attività del nostro Governo abbiamo investito nella scuola della Campania 2 miliardi e 546 milioni di euro di cui, tra gli altri, 1 miliardo e 663 milioni per l’edilizia scolastica, un terz Vai su Facebook

Nuova scuola, si cambia: Gli 11 milioni necessari si trovano fuori dal Pnrr; Decreto PNRR Scuola, +9,5 milioni di euro per il fondo alloggi studenti fuori sede; PNRR-Scuola: Misure MUR per alloggi e assunzione ricercatori.

Scuola, Valditara firma il decreto di 130 milioni per potenziare i laboratori degli ITS Academy - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che assegna 130 milioni di euro di risorse residue del ... Come scrive iltempo.it

Nuova scuola, si cambia: "Gli 11 milioni necessari si trovano fuori dal Pnrr" - La scelta del Comune di Abbadia annunciata a margine del consiglio . Da lanazione.it