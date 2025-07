Nuova Ford Puma 2027 | arriverà il nuovo modello del suv?

Al momento, Ford non ha ancora svelato dettagli ufficiali su una nuova generazione del Puma prevista per il 2027. Tuttavia, le informazioni più recenti riguardano la Puma Gen?E, ovvero la prima versione 100?% elettrica, arrivata da poche settimane sul mercato europeo. Puma Gen?E (2025). Lancio e produzione: annunciata il 3 dicembre 2024, sarà ordinabile fin da ora, con prime consegne in primavera 2025.. Motorizzazione: motore elettrico da 168?CV (124?kW) con 290?Nm di coppia. Lo sprint 0?100?kmh avviene in circa 8 secondi.. Batteria e autonomia: 43?kWh netti (54?kWh lordi), percorrenza fino a 376?km WLTP (o 523?km in città). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Puma 2027: arriverà il nuovo modello del suv?

Ford Puma Gen-E, il crossover si reinventa. Design e piacere di guida con la scossa - Parafrasando i Pooh, “la Puma diventa elettrica”. Nel successo “Chi fermerà la musica” si trattava dell’aria, che diventerà semmai più respirabile anche grazie alle scelte dell’ Ovale Blu che ha confermato il proprio impegno per la decarbonizzazione.

